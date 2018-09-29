آسيانا للطيران تستأنف رحلاتها بين إنشون وبكين بعد عامين من التوقف

استأنفت شركة آسيانا للطيران، ثاني أكبر ناقل جوي في كوريا الجنوبية، رحلاتها، اليوم السبت، بين مدينة إنشون والعاصمة الصينية بكين، بعد توقف استمر أكثر من عامين بسبب جائحة كوفيد-19.



ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الشركة القول إن طائرة تابعة لآسيانا تقل 141 راكبا غادرت مطار إنشون الدولي في الصباح، ووصلت بالفعل لمطار بكين الدولي.



وكان مسار إنشون-بكين قبل الجائحة رئيسيا بين الدولتين يستخدمه نحو 1.1 مليون راكب سنويا.



وجرى تعليق الرحلات على هذا المسار في مارس 2020 بسبب قيود كوفيد-19 التي فرضتها الحكومة الصينية.



وقالت آسيانا إنها سوف تنظم رحلة واحدة أسبوعيا بين إنشون وبكين، كل يوم سبت، وإنها تدرس زيادة عدد الرحلات حيث إن الحكومة الصينية خفضت مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين من الخارج إلى عشرة أيام، مقارنة بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في الماضي.