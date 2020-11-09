وزير الخارجية العراقي: أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت ، تسجيل بلاده أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا.

و خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول "الاعتداءات" التركية، السبت، أعلن عن تقديم 296 مذكرة احتجاج على "التدخلات" التركية، مشيرًا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع".

ولفت إلى أن "الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".

واستجاب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، لعقد جلسة لبحث "الاعتداء" التركي، بعد سويعات من طلب وزارة الخارجية العراقية، وحدد الثلاثاء موعدًا لها.