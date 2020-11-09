قائمة جميلة إسماعيل تعد بلم الشمل بعد فوزها فى انتخابات حزب الدستور

رئيسة «الدستور» توجه الشكر للأعضاء.. وتؤكد: سنبدأ اليوم مرحلة جديدة للعمل معًا لبناء الحزب والتئامه

تواصلت ردود الأفعال الداخلية فى حزب الدستور، عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية، فوز جميلة إسماعيل برئاسة الحزب بحصولها على 322 صوتا، أمام منافسها خالد داود الذى حصل على 183 صوتا، والذى أعلن استقالته من الحزب عقب إعلان النتيجة مباشرة.

وقال أمين صندوق حزب الدستور إسلام أبو ليلة، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على لم شمل الأعضاء، وعودة التواصل مع مختلف التيارات الموجودة فى الحزب، والعمل معا، مشيرا إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته أيضا تكوين مقرات جديدة، خاصة أن هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا فى ظل غياب الدعم المالى.

وأضاف أبو ليلة لـ«الشروق»، أنه ضمن مبادرة لم الشمل سيتم التواصل مع خالد داود، لإثنائه عن تقديم استقالته، معتبرا أن قرار داود بالاستقالة قد يكون لحظيا، وجاء نتيجة للجهد الذى بذله خلال حملته الانتخابية وحاجته للراحة.

فيما قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إن الحزب لم يضم أعضاء جدد من الشباب على مدى 10 سنوات مضت، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون له أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جميلة إسماعيل، عقب إعلان فوزها برئاسة الحزب أمس: « نبدأ اليوم مرحلة جديدة من عمر الحزب، ونحن محظوظون فى الحزب بوجود الموارد البشرية، رغم أننا لا نمتلك مقرات ولا حسابات فى البنوك»، مؤكدة أنه من هذه اللحظة تحول أى خلاف أو اختلاف كان موجود إلى تعدد يثرى بناء الحزب ليصبح كيانا لديه أدوات ومهارات حديثة وجديدة سواء فى الممارسة السياسية أو الحزبية أو فى طريق تعاطيه مع المجال العام.

ووجهت رئيسة حزب الدستور، الشكر لجميع الأعضاء الذين شاركوا فى الانتخابات، التى شهدت منافسة كبيرة ليسترد الحزب ثقة الأعضاء ويشعروا بشىء من الأمان.

وأكدت جميلة إسماعيل، رغبتها فى أن يكون كل من خاض التجربة من المرشحين جزءا أصيلا وأساسيا فى إدارة الكيان خلال الفترة المقبلة، للمساهمة فى نقل الحزب لمرحلة أخرى، مردفة: «المنافسة التى كانت موجودة بين القائمتين انتهت، ومن اليوم سنتنافس للعمل معا فى رحلة أخرى من أجل بناء هذا الكيان والتئامه وتجديده».

ومن جانبه قال خالد داود المرشح الخاسر فى انتخابات حزب الدستور، خلال كلمة له عقب إعلان النتيجة: «كانت لى رحلة طويلة مع حزب الدستور استمرت 10 سنوات، وهذه الرحلة تنتهى اليوم بخسارة الانتخابات، معلنا استقالته من الحزب».

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور مساء أمس الأول الجمعة، فوز جميلة إسماعيل بمقعد رئيس الحزب بحصولها على 322 صوتا مقابل حصول المرشح المنافس خالد داود على 183 صوتا.

وأوضحت اللجنة، أن نسبة التصويت وصلت إلى 83.9%، وشارك فى الانتخابات 521 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 505 أصوات، وبلغ عدد الأصوات التى تم استبعادها 16 صوتا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد من صوتوا فى الاتنتخابات إلكترونيا بلغ 466 صوت، بينما بلغ عدد من صوتوا ورقيا 55 صوت فقط.