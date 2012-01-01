مصادر: ديس مستشارا لفولكس فاجن حتى عام 2025

كشفت مصادر في مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أن رئيس المجموعة روبرت ديس سيواصل العمل بالشركة حتى بعد تركه مهام منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المصادر قولها اليوم السبت أن ديس،63 عاما، سيظل يعمل لدى الشركة بشكل منتظم كمستشار حتى نهاية عقده في خريف 2025 وسيستمر في تقاضي راتب عن عمله.

وكانت فولكس فاجن أعلنت أمس الجمعة على نحو مفاجئ أن ديس سيسلم مهام منصبه اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل لرئيس بورشه أوليفر بلومه، الذي سيواصل الاحتفاظ بقيادة الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن حتى مع منصبه الجديد.

وكان ديس انتقل إلى شركة فولكس فاجن في 2015 وتولى الرئاسة التنفيذية للمجموعة في عام 2018.

وبلغ مجموع ما تقاضاه ديس في العام الماضي من فولكس فاجن أكثر من 10 ملايين يورو تضمنت أيضا نفقات استحقاقات التقاعد في المستقبل، وبدون هذه النفقات كان ديس سيتقاضى نحو 8.6 مليون يورو.