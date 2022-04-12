ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 7ر709، مقابل 3ر729 أمس الجمعة.



وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر752، وقبل شهر 9ر532.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 92 ألفا و9 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 123 ألفا و46 إصابة يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 116 حالة وفاة، مقابل 134 حالة وفاة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 30 مليونا و331 ألفا و131 حالة.



ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.