واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي الفلبين تم تسجيل 3 آلاف و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة ناجمة من الإصابة بالمرض.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، أن الحصيلة اليومية الأخيرة للإصابات هي الأعلى منذ الـ 12 من شهر فبراير الماضي، مضيفة أن إقليم العاصمة الوطنية، مترو مانيلا، بمفرده سجل 1324 حالة إصابة جديدة بالمرض

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 7 آلاف و 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة إثر المرض. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة وصل إلى مليون و652 ألفًا و981 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة من الإصابة بالمرض

خلال الفترة ذاتها إلى 1472 حالة. كما بلغ عدد المصابين بالمرض الذين يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات 739 شخصًا، من بينهم 11 مريضًا يرقدون في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 3800 إصابة جديدة و7 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليوني و80 ألفا و 389 حالة كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و199 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 114 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و107 آلاف و 311 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 337 ألفا و 242 حالة والوفيات إلى 5670 حالة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 309 إصابات وحالتي وفاة حيث بلغت حصيلة الإصابات 796 ألفًا و141 إصابة والوفيات إلى 9735 حالة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 335 إصابة وصفر وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى 983 ألفًا و319 حالة والوفيات إلى 11 ألفًا و 954 وفاة.

وسجلت تشيلي 7963 إصابة ووفاة 40 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و177 ألفا و517 مصابا والوفيات إلى 59 ألفا و303 حالات.

وسجلت إيطاليا 68 ألفا و170 إصابة ووفاة 116 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 مليونا و608 ألفا و190 مصابا والوفيات إلى 170 ألفا و798 حالة.

وسجلت سريلانكا 72 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 664 ألفا و488 مصابا ووفاة 16 ألفا و537 حالة.

وسجلت النمسا 10 آلاف و908 إصابة ووفاة 5 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و680 ألفا و148 مصابا والوفيات إلى 18 ألفا و992 حالة.