حفيدة محمد نجيب تطلب من الرئيس السيسي تكريم اسم جدها بوسام نجمة الشرف العسكري

قالت نعمة، حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب، إنها فخورة بتذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجدها الراحل منذ توليه مقاليد الحكم، مشيدة بإنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، ومتحف باسمه يضم مقتنياته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت: «أمور هائلة وتشعرنا بسعادة بالغة، الواحد بدأ يحس إن الحقوق بدأت ترجع لأصحابها، وخاصة أننا عانينا لفترة طويلة».

وأعربت عن امتنانها للرئيس السيسي، وخاصة في ظل مجهوداته لإعادة الحقوق لأصحابها، منوهة إلى أن جدها الراحل حصل على نجمة فؤاد العسكرية، بعد حرب 1948 لكنه بعد الثورة لم يحصل على أوسمة أو نياشين، فيما عدا قلادة النيل من المستشار عدلي منصور عام 2013.

وذكرت أنها تقدمت بطلب رسمي للرئيس السيسي منذ 3 أسابيع، بمنح جدها وسام نجمة الشرف العسكري، مضيفة: «أطالب مؤسس الجمهورية الثانية أن يمنح لمؤسس الجمهورية الأولى، وسام نجمة الشرف العسكرية، الذي يمنح لكل ضابط أدى أعمالًا استثنائية تدل على البطولة والشجاعة».

وعن تراث الرئيس الراحل، تابعت: «هناك كتاب مصير مصر الذي ألفه في نهاية الخمسينيات، والذي تمت مصادرته وأعدنا نشره مرة أخرى، إضافة إلى كتاب كلمتي للتاريخ، والكتاب الأشهر كنت رئيسا لمصر الأكثر انتشارًا في الأسواق».

ونوهت إلى أن مرورهم بظروف صعبة أثرت على مقتنيات الرئيس الراحل، راوية أنهم طردوا من الفيلا التي كانوا يقطنونها، أثناء جنازة محمد نجيب؛ بسبب «أوامر عليا».

وأضافت: «أثناء الجنازة طردنا من الفيلا التي كنا فيها بحدائق القبة ومكثنا فيها لمدة عام ونصف، خرجنا بسبب أوامر عليا وصودرت كل المذكرات والكتب، لم نجد مكانًا نذهب إليه ومررنا بظلم صعب جدًا، وتبقت مقتنيات بسيطة تبرعنا بها للمتحف والقرية الفرعونية».