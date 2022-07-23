كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن الشهر المقبل

وجهت كوريا الشمالية، تحذيرا ضد تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية وأمريكا، من المقرر أن يجرى الشهر المقبل، قائلة إن أمريكا واتباعها سيواجهون توترات أمنية خطيرة.



وكشفت كوريا الشمالية أمس الجمعة النقاب في الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية، عن مقابلة جرت بين صحفيي وكالة "أسوشيتد برس" التلفزيونية وتشوي جين، نائب رئيس أحد المعاهد التابعة لوزارة الخارجية، حول نزع السلاح والسلام، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وذكر المسؤول الكوري الشمالي، أن أمريكا وكوريا الجنوبية تمضيان قدما في تدريب عسكري مشترك من 22 أغسطس المقبل، وأنه من الواضح أن التدريب، كما هو في المرة الأخيرة، هو تدريب على هجوم نووي استباقي على كوريا الشمالية.



وأضاف تشوي بشكل خاص كيف أن الولايات المتحدة تعهدت في وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، بحشد جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.



وحذر المسؤول من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع بيونجيانج، سيواجهون اضطرابات أمنية، لم يواجهونها من قبل.