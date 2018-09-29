البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة تداعيات القصف التركي في إقليم كردستان

عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، اليوم السبت، لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.



وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان، أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحضور وزراء الخارجية والدفاع وقادة عسكريين، لمناقشة تداعيات القصف التركي والعمليات المسلحة في مناطق إقليم كردستان ومقتل تسعة سائحين في قصف استهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي.



وكان المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، ذكر، في تصريح مقتضب، أن وزارة الخارجيَّة وجهت شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ، وطلبت عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركيّ الذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح في محافظة دهوك.