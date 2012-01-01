إذاعة وتلفزيون البحرين تشارك مصر احتفالاتها بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة

خصصت إذاعة وتلفزيون البحرين ساعات من بثها، اليوم السبت، للاحتفاء بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك عبر مجموعة من المواد الإعلامية والبرامج الخاصة، والتي تناولت تاريخ وأهمية ثورة 23 يوليو على المستوى المصري والإقليمي والعالمي، وما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور ونماء في مختلف المجالات، وتجسيدًا للعلاقات الأخوية المميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومشاركة منها للأفراح الوطنية المصرية بهذه المناسبة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية فقد تضمنت التغطية الإذاعية والتليفزيونية مجموعة من البرامج المباشرة والفواصل والأغاني الوطنية والتراثية المصرية، تعبيرًا عما تكنه مملكة البحرين من تقدير لجمهورية مصر العربية ودورها في الحفاظ على الأمن العربي وترسيخ أسس المحبة والتعاون بين الأشقاء.

واشتملت البرامج الخاصة بهذه المناسبة على لقاءات مباشرة في الأستوديو واتصالات هاتفية ومرئية وفقرات داخل النشرات الإخبارية مع عدد من الشخصيات المصرية والبحرينية للحديث عن هذه الذكرى، والحديث عن واقع العلاقات بين البحرين ومصر في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تزينت شاشات تلفزيون البحرين بشعار خاص بهذه المناسبة، عبارة عن علم مملكة البحرين وعلم جمهورية مصر العربية، بما يؤكد عمق ومتانة علاقات المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.