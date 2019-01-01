مصرع طيارين أمريكيين أثناء محاولات إخماد حرائق الغابات في إيداهو

لقى طياران أمريكيان، مصرعهما أثناء محاولات إخماد حرائق غابات في ولاية إيداهو.

ذكرت صحيفة "يو أس توداي" الأمريكية، مساء اليوم، أن حريق غابات أحرق ما لا يقل عن 10 مبانٍ بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية وأدى إلى عمليات إجلاء للسكان.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن طياري مروحية لمكافحة الحرائق لقيا مصرعهما بعد تحطم المروحية وسط حريق في ولاية إيداهو.

ويكافح أكثر من 700 من رجال الإطفاء الحريق وتم إصدار تحذير بالخطر الشديد، حيث تهدد درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة والرياح العاصفة بتفاقم الحريق الذي امتد إلى أكثر من 45 ميلاً مربعاً.