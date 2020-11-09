اقتراح برلماني لإنشاء محور مروري جديد بالإسكندرية لحل أزمة التكدس المروري

تقدم النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة، للمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استنادًا للمادة 133 من الدستور، وإعمالاً لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن إنشاء كوبري جديد بمدخل محافظة الإسكندرية من نقطة التقاء نهاية الطريق الصحراوي "منطقة كارفور" وبداية شارع قناة السويس.

ووفقًا للمُذكرة الإيضاحية للاقتراح، قال النائب محمد صبري، إنه نظرًا للطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في مجال البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري، والتي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، والتي ظهرت جليًا في معظم محافظات الجمهورية والتي شملت إنشاء العديد من الطرق والمحاور التي حققت سيولة مرورية ملحوظة وقضت على مشكلات التكدس والزحام في هذه المحافظات لذا أتقدم باقتراح حول إنشاء كوبري جديد بمدخل محافظة الإسكندرية من نقطة التقاء نهاية الطريق الصحراوي "منطقة كارفور" وبداية شارع قناة السويس، وتابع :"حيث يعتبر هذا المحور هو الطريق الرئيسي لمدخل محافظة الإسكندرية والذي أصبح لا يستطيع استيعاب الزيادة الكثيفة في أعداد السيارات القادمة أو المغادرة للمحافظة مما نتج عنه اختناق مروري في هذه المنطقة".

وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، تم مناقشة اقتراح النائب محمد صبري، وأوصت اللجنة على قيام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة النقل بإدراج إنشاء الكوبري بفرعياته المختلفة ضمن المشروعات القومية لتطوير محافظة الإسكندرية نظرًا لأهمية إنشاؤه لتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات وتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظة، وكذلك تشكيل لجنة من وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ومحافظة وجامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة على الطبيعة والاستفادة من الدراسة المنتهية بواسطة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الخاصة بهذا المشروع.