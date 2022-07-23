فرض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عقوبات على عصابة دراجات بخارية يديرها صديق وداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العصابة التي وقعت تحت طائلة العقوبات الأوروبية تسمى بـ"ذئاب الليل"، الذين نظموا مسيرات وحفلات موسيقية لدعم الغزو الروسي لوكرانيا.

استهداف العصابة أو ما تسمى بـ"ملائكة بوتين" جاء بين إجراءات تهدف إلى معاقبة المناصرين للحرب على أوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام أوروبية، شوهدت العصابة وهي تتجول في وسط روسيا مع رمز Z المؤيد للحرب معروض على درجاتها، بينما تجمع المجموعة تبرعات نقدية للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال زعيم المجموعة ألكسندر زالدوستانوف الملقب بـ"الجراح" ، إنه "لم يفاجأ" بالعقوبات، مضيفًا أنها لا معنى لها بالنسبة له.

ومع ذلك، قد تعني العقوبات أن الجماعة لم تعد قادرة على تنفيذ رحلاتها البرية الدعائية في أوروبا.

فما هي عصابة ذئاب الليل؟

حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تعرف العصابة باسم ملائكة بوتين، وهي مجموعة ينظر إليها على نطاق واسع أنهم عملاء للتدخل والفوضى خارج حدود روسيا.

وكان لدى المجموعة في عام 2018 أكثر من 5000 عضو موزعين على 45 فرعًا في عدة دول، بما في ذلك رمضان قديروف زعيم جمهورية الشيشان الروسية وأحد حلفاء بوتين الرئيسيين.

وتعتبر المفوضية الأوروبية "ذئاب الليل" على أنها "نادي دراجات نارية قومي" شارك "بنشاط" في الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ عام 2014 ، عندما ضم بوتين شبه جزيرة القرم.

في وقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كانت المجموعة خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي ادعت أن لديها أدلة على أن "ذئاب الليل" قد شاركوا في غارات عسكرية في شبه الجزيرة الأوكرانية السابقة.

لذلك لم يكن مفاجئًا أن المجموعة وأعضائها قد فرضت عليهم عقوبات من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال زعيمها ومؤسسها الأوروبي ألكسندر زالدوستانوف لصحيفة فاينانشيال تايمز ـ وزالدوستانوف متهم بـ "دعم الدعاية الروسية الحكومية بشكل فعال"

وقبل تأسيس "ذئاب الليل" في عام 1989، ورد أن زالدوستوناف كان جراح تجميل ناجحًا.

وولد في أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتي، لكنه قضى معظم حياته في العاصمة الروسية موسكو.

وفي عام 2014، ادعى أن وجود روسيا في القرم كان ضروريًا "للدفاع عنها من الفاشيين الذين وصلوا إلى السلطة".

ويقول الخبير الروسي مارك جاليوتي أستاذ الشؤون العالمية في جامعة نيويورك لصحيفة الجارديان، إن ذئاب الليل ليست جزءًا من الثقافة المضادة، إنهم "مضادون للثقافة" گ، ويعملون كـ"خارجين عن القانون لكنهم أدوات للدولة.