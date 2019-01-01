سادت حالة من الهدوء الحذر العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، غداة اشتباكات دامية فى عدة أحياء من العاصمة راح ضحيتها 10 قتلى و27 جريحا.

وأفادت تقارير محلية بأن تلك الاشتباكات اندلعت بين ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس، وقوة الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، وأنها بدأت بعد أن طالبت قوة الردع بإخراج أحد عناصرها الذى تقول إن الكتيبة تحتجزه.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعى مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأرتالا عسكرية تتحرك بعتادها، بينما بثت مقاطع لسيدات من صالة أفراح موجودة بالمنطقة وهن يطلبن فيها إخراجهن مع أطفالهن من محيط الاشتباكات.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، أسامة علي، لوكالة الأنباء الألمانية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

وأضاف علي أن من بين القتلى والجرحى مدنيون يصعب تحديد أعدادهم وسط الفوضى الناتجة عن استمرار الاشتباكات، مشيرا إلى تسجيل خسائر مادية فى منازل وسيارات مواطنين كانوا فى محيط الاشتباكات، يصعب تقديرها حاليا.

من جانبها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بإجراء تحقيق فى اشتباكات طرابلس وأيضا بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.

وأعربت البعثة، في بيان عن شعورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات التى تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس.

وقالت البعثة فى بيان على موقعها: «إن أى فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول»، داعية «جميع الليبيين لكى يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد فى هذا التوقيت الحساس».

وأضافت أنه «على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطنى والدولى إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية».

فى غضون ذلك، اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا خالد المشرى، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الليبية، ستيفانى وليامز، على «إدانة أى نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمنى».

جاء ذلك خلال لقاء المشرى مع وليامز فى طرابلس حيث تناول خلاله الوضع الأمنى فى العاصمة، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسى الأعلى للدولة والنواب.

وبحسب منشور صادر عن مجلس الدولة، تناول اللقاء أيضا وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبى.

من جهته، أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وكلف وزير الحكم المحلى، بدر الدين التومى، بتسيير مهام وزارة الداخلية، بحسب «بوابة الوسط» الليبية.

وقال الدبيبة فى رسالة إلى التومى، وفق المكتب الإعلامى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن القرار جاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.