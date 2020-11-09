محمد فائق: انعقاد عمومية المنظمة العربية لحقوق الإنسان دليل قوة وتفوق مستمر

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق محمد فائق، إن تفرد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدورية انعقاد جمعيتها العمومية هو دليل قوة وتفوق مستمر، ومتواصل على توفير المنظمة نموذج عملي على اتباع مبادئ الحكم الديمقراطي الداخلي وجماعية القيادة وتداول مواقعها والالتزام بالشفافية في التمويل والانفاق.

ورحب فائق - في كلمته خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت - بانعقاد الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مشيدا باختيار اسم المناضل الحقوقي الراحل عبد الرحمن اليوسفي عنوانا للدورة الــ11 للجمعية العمومية.

وأضاف أن المناضل الحقوقي الراحل عبد الرحمن السوفي كان له دور تاريخي في قيادة المنظمة، فضلا عن قيادته السياسية الرشيدة التي منحته ثقة المغرب ليصبح أول رئيس للوزراء بعد تداول السلطة عبر انتخابات حرة في عام ١٩٩٩.

وأعرب عن تقديره للدور المهم لاتحاد المحامين العرب في مساندة تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عام ١٩٨٣، مهنئا الجمعية العمومية للمنظمة بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو الذي هو عيد للعرب جميعا، وذو إسهام تاريخي في مجال حقوق الإنسان عبر دورها في قيادة ودعم التحرر من الاستعمار.

ووجه فائق شكره للجمعية العمومية التي نظمت ضمن فعالياتها الرسمية حفلا تكريميًا له والأستاذ محسن عوض، كما هنأ الجمعية بالنجاح الكبير في المؤتمر الدولي حول تحديات تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تطورات الذكاء الاصطناعي التي تمت بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر بمشاركة أعضاء وضيوف الجمعية العمومية.

وفي ختام التكريم، قامت مها البرجس بتقديم درع تكريمي للأستاذين محمد فائق ومحسن عوض.