ميدان التحرير هو أكبر ميادين محافظة القاهرة في مصر، تأسس في عام 1865، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة للخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان "الحرية" بعد أحداث ثورة 1919 مباشرة نسبة لتحرير الشعوب، تزامنا مع قيام ثورة يوليو 1952، التي نظمها الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي، حيث تم تغيير اسم ميدان الإسماعيلية إلى ميدان "التحرير" الاسم الحالي للميدان، وتم تغيير الاسم نتيجة للتخلص وتحرير مصر من الحكم الملكي والاحتلال الانجليزي لفترات طويلة.



ويحكي الميدان، اليوم، في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان الخديوي إسماعيل مغرما بالعاصمة الفرنسية باريس، بل وأراد تخطيط القاهرة على غرار باريس، وإنشاء ميدان يشبه ميدان الشانزلزيه، وبالفعل كانت القاهرة الخديوية والتي تتلاقى شوارعها في ميدان واسع كان اسمه ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي إسماعيل، والذي أصبح اسمه بعد ذلك ميدان التحرير.



وتبنت الحكومة مشروع تطوير ميدان التحرير، فهناك ملايين المصريين يمرون يوميا على ميدان التحرير، لكن في 2020، وجدوا ميدانا لم يعتادوا رأيته من قبل، ميدان كأنه قطعة من أوروبا، تتوسطه مسلة فرعونية يحميها 4 تماثيل "أبو الهول" برأس الكبش، جاءت جميعها من الأقصر لتزين الميدان الأهم في مصر.



والتطوير لن يتوقف على قلب الميدان، لكنه وصل إلى كل بقعة فيه، وجامعة الدول العربية وهو نفس الحال الذي أصبحت عليه كل واجهات العقارات التي تطل على الميدان، وشمل التطوير مجمع التحرير ومسجد عمر مكرم، وفيما يتعلق بإنارة الميدان قامت الشركة المصرية للصوت والضوء بإنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، ووحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة، وتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير.