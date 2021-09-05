مقتل أمريكيين اثنين في دونباس شرق أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، مقتل أمريكيين اثنين في دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، بدون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة قوات كييف، ومن الصعب تقدير عددهم بالضبط.، بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأمريكيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد».

وأضاف: «نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة»، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، «احترامًا للأقارب».