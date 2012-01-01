الإفراج عن 727 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على الإفراج عن 727 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج.



وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.