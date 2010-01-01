لافروف: الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا إلى أدوات لمعاداة روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية إلى أدوات في اللعبة المناهضة لروسيا.



وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "يوجد الآن فرق واضح بين المشاعر التي يكنها مواطنو الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية تجاه روسيا، والشيء الذي تجبر بروكسل والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو السياسيين هناك على فعله.. هذه محاولة لجعلهم أداة في اللعبة المناهضة لروسيا".



وأشار إلى أن هذا نفس الشيء الذي حاولوا القيام به في أوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية الأخرى، مؤكدا أن الغرب قد غذى في السابق مشاعر معاداة الروس في هذين البلدين.