طوكيو تبدأ حملة التطعيم الرابعة لموظفي الصحة في خضم موجة كورونا السابعة

بدأ موظفو القطاع الصحي والعاملون بدور رعاية المسنين بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، الحصول على جرعتهم الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعدما وسعت الحكومة معاييرها لمن يحصل على هذه الجرعة، استجابة للموجة السابعة لإصابات كورونا بالبلاد.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن قرار الأسبوع الماضي للبدء في التطعيمات كان الهدف منه ضمان توفر عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية والعاملين بدور المسنين حال تسجيل البلاد أرقاما قياسية للإصابات الجديدة جراء تفشي سلالة "بي أيه.5" من متحور أوميكرون.



واضطر بعض المؤسسات الطبية في العاصمة إلى تخفيض عدد مرضى حالات الطوارئ الذين يتم قبولهم، وتقليص إجراء العمليات الجراحية بسبب نقص العمالة جراء الزيادة الكبيرة في الإصابات بكوفيد.



وكانت الإصابات اليومية بكورونا في اليابان قد تجاوزت 190 ألف حالة أمس الجمعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي. وفقا لبيانات رسمية.



وبلغ إجمالي الإصابات باليابان 10 ملايين و981 ألفا و802 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 31 ألفا و799 وفاة.