شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وحذر السديس، في بيان، من أن قدسية الحرمين الشريفين "تعد خطا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأنه لن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها، مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.

وأكد السديس أهمية تطبيق العقوبات الرادعة ضد هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية قد أعلنت إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير مسلم) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

والأسبوع الماضي، أثار مقطع فيديو نشره مراسل القناة العبرية 13 من مكة المكرمة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، مساء الأحد الماضي، تقريرا مصورا من مدينة مكة، ظهر فيه المراسل غيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع غير المسلمين من الوجود داخله.

جدير بالذكر أن الأمن العام السعودي لم يذكر ما إذا كان الصحفي المقصود هو مراسل القناة "13" الإسرائيلية.