الشرطة الألمانية تحقق في العثور على جثتي رجلين في برلين

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عثرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، على جثتي رجلين في منزل غرب برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، بدأت اللجنة المعنية بجرائم القتل التحقيقات. ولم يتضح بعد مسار وخلفية الحادث.

وبحسب بيانات المتحدث، أبلغ السكان الشرطة بأمر الجثتين. وتتحقق الشرطة من إفادات سكان بسماعهم دوي طلقة نارية واحدة على الأقل. واندلع حريق في المنزل الذي وجدت فيه الجثتان.

وبحسب الشرطة فإن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماده. ونقل أحد أفراد الشرطة امرأة كانت داخل المنزل إلى مكان آمن.

ويجري التحقيق فيما إذا كانت المرأة متورطة في الحادث. وتم تطويق مكان الحادث على نطاق واسع.