قالت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عبر حسابها في تويتر مساء اليوم السبت، إنها "دعت يوم الخميس في إسطنبول لحضور اجتماع بضيافة الحكومة التركية حضره مسؤولون كبار من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة".

وخلال الاجتماع، قدمت وليامز إحاطة للمجموعة بشأن المستجدات في ليبيا منذ اللقاء الذي جمع رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأواخر يونيو في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وذكرت بأن حراك الشباب الناشئ يشكل "نداءً جلياً للطبقة السياسية التي تصدرت بعد 2011 لتجاوز خلافاتهم وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الحكم الرشيد عبر تنظيم انتخابات وطنية في إطار دستوري سليم".

ونقلت وليامز إشادة كل الحاضرين باللقاء الأخير الذي جمع كل من فريق أول محمد الحداد وفريق أول عبد الرازق الناظوري في طرابلس مع اللجنة العسكرية المشتركة والتزامهما بدعم وقف إطلاق النار.

وطالب المجتمعون بالتهدئة، خصوصاً في غرب ليبيا حيث تتصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطاً على الأطراف السياسية.

كما أكدوا على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وحيادها بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط وذلك لإبعادها عن التجاذبات السياسية.