الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة يوليو المجيدة

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة يوليو المجيدة.



وتمنى عباس، في برقيته، من الله أن يعيد هذه الذكرى على الرئيس السيسي بالصحة والسعادة والنجاح، وعلى مصر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين بالتطور والارتقاء.



وأشاد الرئيس الفلسطيني بما حققته وتحققه مصر وقيادتها الحكيمة من إنجازات عظيمة، وبالحفاظ على مكانتها الرائدة وطنيا وإقليميا ودوليا، خاصة دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، طيلة مراحل نضال الشعب الفلسطيني المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته، ونيل حقوقه وحريته واستقلاله وتقرير مصيره.