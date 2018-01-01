وزير الخارجية العراقي: تسجيل أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.

وقال حسين خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب إلى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين».

وأوضح طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا إلى «وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات».

ونوه إلى «تسجيل أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا».

ولفت إلى أن «مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة، لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما وأن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولي».

وأشار إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق.

وتابع أن «الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي، بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد».