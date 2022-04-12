كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 5ر68 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 68 ألفا و551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع انتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون (بي ايه 5) الأكثر عدوى.



وتبلغ حصيلة الإصابات 66ر1 مرة عن الحالات المسجلة قبل أسبوع، لكنها مشابهة لعدد الإصابات الجديدة ليوم أمس الجمعة وبلغ 68 ألفا و632 حالة.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حالات اليوم السبت، وتشمل 293 إصابة وافدة من الخارج، ترفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 19 مليونا و146 ألفا و180 حالة.



وزاد إجمالي الإصابات اليومية بأكثر من الضعف إلى 73 ألفا و582 حالة الثلاثاء الماضي مقابل 26 ألفا و299 إصابة قبله بيوم، وارتفعت الإصابات إلى 76 ألفا و402 حالة الأربعاء و71 ألفا و170 إصابة الخميس.



وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 30 وفاة بالفيروس اليوم السبت، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و855 وفاة.