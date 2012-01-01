رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري والأمة السيادة والعزة والرفعة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وأعضاء المجلس بهذه المناسبة العظيمة عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر العزيز مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

وذكر رئيس مجلس القيادة، بدور مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، وصولاً إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية اليمنية مع مصر والآفاق الواعدة التي تنتظرها في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق الثنائي إزاء كافة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.