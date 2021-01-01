 مؤسسة النفط الليبية: بدء ضخ الغاز من حقل «الفارغ» إلى محطة «السرير» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤسسة النفط الليبية: بدء ضخ الغاز من حقل «الفارغ» إلى محطة «السرير»

د ب أ
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 11:45 م

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل "الفارغ" أكبر حقول الغاز في ليبيا بدأ اليوم السبت عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

وقالت المؤسسة في بيان لها مساء السبت، بدء الضخ في محطة كهرباء السرير سيساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير للشبكة، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضاف البيان أن العودة تأتي في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا مع استمرار العمل للوصول إلى مليون ومئتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.

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