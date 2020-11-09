اختناقات مرورية في شمال وغرب ألمانيا بسبب موسم العطلات

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وضعت أميال من الاختناقات المرورية في بعض أجزاء ألمانيا صبر السائقين على المحك اليوم السبت.

وقال متحدث باسم النادي العام للسيارات في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) في برلين إن حالة المرور في شمال وجنوب ولاية سكسونيا على وجه الخصوص تأثرت بالسفر في العطلات.

وأضاف أنه بحلول فترة ما بعد الظهر، "هدأ الوضع قليلا" على الشوارع والطرق.

وتوقع النادي أن تتكرر الاختناقات المرورية بعد ظهر غد الأحد أيضا.

وكان نادي السيارات العام في ألمانيا يتوقع إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما في موسم العطلات، حيث تتمتع جميع الولايات الاتحادية باستثناء بافاريا وبادن فورتمبيرج بالعطلات الصيفية الآن.

وفي الشمال كانت حركة المرور بطيئة أحيانا على الطرق الرئيسية السريعة، واحتاج قائدو السيارات إلى الكثير من الصبر على الطريق السريع إيه 7 المتجه إلى مدينة فلنسبورج.

أما في جنوب نفق الإلبه بمدينة هامبورج فقد توقفت الحركة فيه لمسافة سبعة كيلومترات.

وفي ولاية شليزفيج هولشتاين امتد بحسب النادي الثعبان المعدني المكون من السيارات على امتداد 17 كيلومترا بين مدينة لورديشولم وريندسبورج، وكذلك بين شليزفيج والحدود الدنماركية 17 كيلومترا آخرين.

كان الطريق السريع رقم 7 أغلق عند منطقة هامبورج-بارينفيلد لعدة أيام وسط موسم العطلات في اتجاه الجنوب بسبب اعمال إنشاء لتركيب معدات حماية من الضوضاء عند النفق.

وبحسب مركز مراقبة المرور فقد تسبب ذلك في مشاكل اليوم السبت، ومع ذلك قال متحدث إنه كانت هناك اختناقات مرورية وعوائق على الطرق الالتفافية داخل المدينة.