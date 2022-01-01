توقعات بتراجع أسعار البن والكاكاو عالميًا في سبتمبر المقبل

توقع تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تراجع أسعار البن عالميا في شهر سبتمبر المقبل لتصل إلى 5.78 دولار للكيلو الواحد، مقابل 6.34 دولار للكيلو في يونيو الماضي.

وأضاف التقرير الشهري، أنه من المتوقع أن تتراجع أيضا أسعار الكاكاو خلال نفس الفترة لتصل إلى 2.35 دولار للكيلو الواحد مقابل 2.42 دولار للكيلو.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الشاي عالميا في شهر يونيو الماضي والتي وصلت إلى 2.95 دولار في يونيو مقابل 2.99 دولار في مايو.

وأضاف التقرير أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب، انخفض بنسبة 4.1% عن مستواه في شهر مايو، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 27% عن مستواه في يونيو 2021، وأرجع التقرير هذه الانخفاض نتيجة التوافر الموسمي للمحاصيل الجديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إلى جانب تحسن أحوال المحاصيل في بعض البلدان المنتجة الرئيسية، وارتفاع توقات الإنتاج في الاتحاد الروسي، وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وتابع التقرير: «تراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 2.3% في يونيو الماضي عن مستواه المسجل في مايو، ليسجل بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي».