صحة الشرقية: تطعيم المترددين على كنيسة الأنبا بشاي بالزقازيق بالجرعة الرابعة ضد كورونا

أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، انتهت من تطعيم المواطنين من المترددين والعاملين في كنيسة الأنبا بشاي بمدينة الزقازيق بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم السبت، أنه قد تم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتم قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا في نطاق المحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها في جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

ونوه بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، وسط جهود ملحوظة لتقديم جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد.