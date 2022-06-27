الدفاع الروسية: مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدميرمخازن أسلحة وذخائر

الأكثر قراءة
بتاع نسوان وجاي في أي مصلحة.. اعترافات شريك المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال
خالد الغندور: سيد عبد الحفيظ صاحب أسوأ مشهد في القمة
مقتل شيماء جمال.. لجنة بالبنك المركزي تفحص أرصدة وحسابات القاضي والمذيعة بالبنوك
أمير مرتضى يعلن رحيل طارق حامد: وقعنا عليه العقوبة الأكبر في تاريخ الزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
الأهلي
الزمالك
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن القوات الروسية نجحت في تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.