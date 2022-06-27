 الدفاع الروسية: مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدميرمخازن أسلحة وذخائر - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدميرمخازن أسلحة وذخائر

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 1:53 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 1:53 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن القوات الروسية نجحت في تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.


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