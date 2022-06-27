الدفاع الروسية: مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدميرمخازن أسلحة وذخائر

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن القوات الروسية نجحت في تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.