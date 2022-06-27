فترات انتظار الركاب للتفتيش الأمني في مطار كولونيا- بون الألماني تقارب 4 ساعات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أنها كلفت العديد من أفرادها في مطار كولونيا- بون غرب البلاد بالعمل على نشر الهدوء في طوابير الانتظار الطويلة للركاب، حيث دفعت فترات الانتظار بعض الركاب إلى التصرف بعدوانية.

وأوضحت الشرطة أن العديد من الركاب لفتوا الأنظار مساء أمس الجمعة بسلوكهم الصاخب والعدواني، وأن بعضهم حاول تخطي دورهم أو تجاوز الطابور، وقالت إنها كثفت من تواجد أفرادها في المكان لهذا السبب "وللتأكد من أن كل شيء يسير بشكل منتظم". وأضافت أن من المقرر أن يتم العمل بهذا الشكل على مدار العطلة الأسبوعية بأكملها.

وشهد المطار قبل ظهر اليوم فترات انتظار مفرطة في طول مدتها عند نقاط التفتيش الأمني، وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن فترات الانتظار قاربت 4 ساعات.

وقد أثر الطلب المرتفع على السفر بعد انحسار أزمة كورونا على المطارات وشركات الطيران، واعترف مديرو شركات الطيران بارتكاب أخطاء في التخطيط المتعلق بالتوظيف في شركاتهم.