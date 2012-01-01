تبادل مكثف لإطلاق النار بين طالبان ومسلحين في شمال أفغانستان

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استمر تبادل إطلاق النار الكثيف بين قوات طالبان ومسلحين مجهولين، في عاصمة ولاية بغلان شمال أفغانستان، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات كانت مستعرة حول مقر شرطة الولاية في مدينة بل خمري، وتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي في المدينة مؤقتا بسبب شدة القتال.

وسُمع دوي إطلاق النار في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في الولاية، مصطفى الهاشمي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عملية تطهير جارية في مسكن مشبوه بالقرب من المكاتب الحكومية بالولاية.

ووصف المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان في بيان "المحتلين" بأنهم "متمردون" وهو مصطلح تستخدمه طالبان في الإشارة إلى خصومها وعلى رأسهم عناصر تنظيم داعش المتشددين وجبهة المقاومة الوطنية المناهضة لطالبان.

وقال أحد الشيوخ المحليين من المنطقة إن أكثر من عشرة جرحى نقلوا إلى مستشفى الولاية مع امتداد القتال إلى عدة مواقع.