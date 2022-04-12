العثور على وثائق مهمة في سلة مهملات المستشار الألماني وزوجته

كشفت مصادر إعلامية غربية عن معلومات مثيرة تتعلق بالنفايات الملقاة من المستشار الألماني، أولاف شولتز، وزوجته السياسية بريتا إرنست، حيث وجدت معلومات مهمة جدا في سلة المهملات الخاصة بهم.

ووجد جيران الزوجين في مدينة بوتسدام، وثائق هامة جدا في النفايات المنزلية من ضمنها "ورقة داخلية عن قمة مجموعة السبع".

وبحسب المقال المنشور في صحيفة "spiegel"، فإن "السكان لم يضطروا حتى إلى النظر بعمق في سلة المهملات ليروا أن الجيران (المستشار وزوجته) يتخلصون من نفاياتهم الورقية في النفايات المتبقية.

واحتوت ورقة على مسودة خطاب ألقاه وزير التعليم في براندنبورج ، بريتا إرنست، قبل أيام قليلة في برلمان ولاية براندنبورج ، وفق وكالة سبوتنيك.

وسخر المقال من دعوات الحكومة الفيدرالية الألمانية على موقعها في الإنترنت والتي تقدم من خلالها "نصائح قيمة"، حول طرق التخلص من النفايات.

ونوه المقال إلى أن الزوجين لم يلتزمان حتى بهذه التوجيهات و"غالبًا ما يمكن العثور على الأوراق التي تقدم نظرة ثاقبة عن الحياة الخاصة والرسمية للزوجين في النفايات.

وقال الكاتب: "على ما يبدو، إن زوجة شولز على وجه الخصوص هي التي تتخلص من الأوراق السرية دون تمزيقها أولاً. تمزق مرة أو مرتين، وأحيانا لا تمزقها على الإطلاق، يبدو هذا كاف بالنسبة للوزيرة".

ونوه المصدر إلى أنه، في بعض الأحيان توجد مقتطفات من مواعيد إرنست في القمامة، تقدم معلومات عن المسؤولين الذين هم في إجازات حالية، والمسؤولين الذين تجتمع بهم ومتى تأخذ استراحة الغداء والحفلات وغير ذلك.

وعلى ورقة أخرى مقاس (A4) توجد قائمة بالملابس التي اختارها إرنست لمناسبات مختلفة، على سبيل المثال، في 26 سبتمبر/أيلول 2021 ، يوم الانتخابات الفيدرالية، خططت زوجة مستشار الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ذلك الوقت لارتداء: "جينز، قميص أزرق، سترة زرقاء رفيعة للتصويت في مركز اقتراع بوتسدام".

وأشارت المستندات أيضا إلى أن الوزيرة حاولت تحسين لغتها الإنكليزية، لكن المقال أشار إلى أن النفايات احتوت على وثائق صنفها المسؤولون رسميا على أنها سرية.

وبعد فترة وجيزة من قمة مجموعة السبع في إلماو- بافاريا، انتهى المطاف بقطعة من الورق بها صور ولمحات موجزة عن الشركاء ورؤساء الدول والحكومات في سلة مهملات الأسرة، وكتب "رؤساء الطاقم التنظيمي" في وزارة الخارجية إلى زوجة المستشار "تجنب الجمهور"، وغيرها من المعلومات التوجيهية.

وشدد المقال على أن زوجة المستشار كان ينبغي" ألا تتخلص من الورق في النفايات المنزلية، لأن وزارة الخارجية صنفتها على أنها (معلومات سرية - للاستخدام الرسمي فقط)، فيما تنطبق قواعد صارمة على التعامل مع مثل هذه الوثائق".