ليبيا: ستيفاني وليامز تعرب عن غضبها إزاء اشتباكات طرابلس

أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية، ستيفاني وليامز، عن"غضبها" إزاءأعمال العنف فى العاصمة الليبية طرابلس، ودعت إلى حماية المدنيين.

وأضافت ويليامز في تغريدة على تويتر: "إن الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين، هو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة يعاقب عليها القانون. هذا القتال يجب أن يتوقف".

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم السبت، سقوط 16 قتيلا و52 جريحا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوة الردع الخاصة والحرس الرئاسي "كتيبة ثوار طرابلس سابقا".

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس".

وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، ل(د.ب.أ) أن من "ضمن القتلى ستة مدنيين"، مشيرا إلى خروج بعض الجرحى من المستشفيات بعد تعافيهم من إصابات خفيفة، مؤكدا هدوء الأوضاع التام.

وساد هدوء عام في جميع أحياء طرابلس اليوم بعد توقف الاشتباكات مساء أمس، فيما لايزال هناك بعض الوجود الأمني، خاصة من قبل أفراد اللواء 444 الذي نشر عناصره في أجزاء كبيرة من العاصمة.

وبدأت الاشتباكات ببلدية عين زارة في طرابلس ليل أول أمس الخميس، واتسعت لتشمل بعض الأحياء الأخرى، وانتهت مساء أمس الجمعة بين قوة الردع الخاصة والحرس الرئاسي "كتيبة ثوار طرابلس سابقا".