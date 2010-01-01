طوكيو: تسجيل 32 ألفا و698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم السبت، 32 ألفا و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع بواقع 2297 حالة إصابة مقارنة بأمس الجمعة.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 14 شخصا، بانخفاض بواقع حالة واحدة عن أمس الجمعة، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 203 أشخاص، بارتفاع بواقع 12 حالة مقارنة بأمس الجمعة.



وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 9 ملايين و730 ألفا و993، وعدد حالات الوفاة 31 ألفا و443 حالة.