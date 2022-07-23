اندلع اليوم السبت، حريق كبير في ضاحية بيروت الجنوبية، في منطقة الكفاءات.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، إن ترافق مع أصوات انفجارات خفيفة نتيجة تواجد خزانات مازوت ومولدات خاصة لتوزيع الكهرباء في المنطقة، دون معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار ولا عن وجود ضحايا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع تويتر، كمية كبيرة من الدخان الأسود وقد غطت سماء بيروت من جراء الحادث.

وأمس الأول الخميس، تجدد اشتعال حريق بشكل كبير في صوامع القمح بمرفأ بيروت، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المكان ما أثار جو من الخوف والهلع في صفوف أهالي المنطقة.

وكلف وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرا على الإهراءات.

وكانت مناطق وأحراج لبنانية شهدت خلال الأيام الماضية حرائق كبيرة، دفعت الجيش اللبناني لاستعمال المروحيات وفرق الإطفاء لإخمادها.

وبينما شككت بعض المرجعيات بأسباب هذه الحرائق ورأت أنها مفتعلة، أشارت وزارة الداخلية والبلديات أن موجة الحر التي يشهدها لبنان تشكل السبب الرئيسي لاشتعال النيران التي شهدتها مناطق لبنانية مختلفة.