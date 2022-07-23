تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم لبن رايب بالمراغة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعامٍ منزلي فاسدة، عبارة عن لبن رايب بدائرة مركز المراغة، وتم نقلهم إلى مستشفى أولاد إسماعيل المركزي، لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد، بورود بلاغ من مستشفى أولاد إسماعيل بدائرة المركز، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة إعياء شديد وقيء نتيجة تسمم غذائي.

وبالفحص تبين وصول كل من: "س. م" 46 عاما، ربة منزل، وأولادها: " س. م" 16 عاما، طالبة، و"ا. م" 14 عاما، طالب، و"ش. م" 10 أعوام، تلميذ، إلى المستشفى المركزي بناحية قرية أولاد إسماعيل مصابين بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن لبن رايب.

وبسؤال المصابين أفادوا بمضمون ما سبق، وأكدت التحريات ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.