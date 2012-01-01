ارتفاع إشغال الفنادق في سنغافورة لأعلى مستوى خلال 6 سنوات

ارتفعت معدلات الإشغال الفندقي في سنغافورة الشهر الماضي لأعلى مستوى في خلال 6 سنوات تقريبا، حيث إن السياحة تتعافى في الدولة المدينة بعدما خففت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيانات أصدرها مجلس السياحة السنغافوري، أن متوسط معدل الإشغال الفندقي في يونيو بلغ 238.32 دولار سنغافوري (171 دولارا)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 63% عن عام سابق، عندما كانت قواعد الحجر الصحي مازالت مطبقة.

أصبحت سنغافورة في أبريل الماضي، أحد أكبر الاقتصادات الإقليمية التي تعلن أنها سوف تنهي كل الاختبارات للمسافرين الملقحين الوافديين فيما زادت الحكومة من جهود التعايش مع كوفيد-19.

وجذب أيضا انتعاش المؤتمرات والفعاليات الكبيرة الزوار أيضا، وأظهرت بيانات مجلس السياحة السنغافوري زيادة بواقع 12 ضعفا تقريبا في الوافدين في النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.