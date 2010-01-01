في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجزائر، أصبحت قوادري بوجلطية خديجة أول امرأة تتقلد منصب مديرة أمن ولاية "محافظة" في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إنه تم تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.

وجاء هذا التعيين بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، حيث أشرف وزير الداخلية، كمال بلجود، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، على حفل تقليد الرتب.

كما شهد الحفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للشرطة في العاصمة الجزائرية، تعيين 3 نساء لمنصب نائبات رئيس أمن.

وفي كلمة وزير الداخلية، أكد بلجود أن "مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها".

من جهتها، قالت خديجة، أنها قضت 25 سنة في سلك الشرطة، كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا وأغلبها كان في سلك الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.

وأضافت: "لي الشرف أن أعين كأول امرأة على رأس أمن الولاية في تاريخ الشرطة الجزائرية.. أتمنى أن أكون جديرة بالثقة وكفؤ بالمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن".