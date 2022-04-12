سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، استعادة طفلها الذي اختطف في إسطنبول، وقامت عصابة لتهريب البشر بنقله إلى إدلب في سوريا.

وقالت المذيعة التي تسكن في تركيا في تغريدة على "تويتر"، إن ابنها اختطف منذ حوالي 20 يوما من جانب عصابة "بطريقة عرضته لخطر الموت".

وأضافت العجارمة أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.

وشكرت المذيعة الأردنية السلطات التركية والسفارة الأردنية في أنقرة وجميع الجهات التي ساهمت في عودة ابنها لها، مشيرة إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية".

ودعت العجارمة إلى "حماية الأطفال من الاتجار بالبشر".

ونشرت مقطعا مصورا يوثق استقبالها لابنها على معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية.

شاهد الفيديو من هنا