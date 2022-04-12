مدرسة المسرح الاجتماعي بـ«جزويت القاهرة» تعلن عن 6 منح مجانية بدفعتها الخامسة

أعلنت مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي "جزويت القاهرة"، عن إتاحة ست منح مجانية للمتقدمين من الطلبة المهاجرين وغير القادرين، ضمن دفعتها الخامسة التي تبدأ الدراسة فيها قريبا.



وأضافت، في بيان صحفي، أن هذه المنح سيتحمل تمويلها مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات المهتمة بدعم وتنمية الفنون والثقافة المستقلة ودراستها.



وكانت المدرسة قد أعلنت منذ فترة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الخامسة، موضحة أن خريجي هذه الدفعة سيحصلون على شهادة معتمدة من منظمة اليونسكو، إضافة فرص تبادلات دولية، وإمكانية الحصول على على منح دولية.



وتسعى مدرسة "ناس" لخلق تيار مسرحي يتفاعل مع القضايا المصرية، يقدم عروضه حيث يتواجد الناس في الشوارع، الميادين، والمساحات العامة في القرى والمدن.



وتأسست مدرسة ناس عام 2013، وتخرج فيها خلال أربع دفعات 65 طالبا، وتهدف إلى خلق تيار مسرحي يتفاعل مع القضايا المصرية ويذهب بعروضه حيث يتواجد الناس فى القرى والمساحات العامة والمدن.



وكانت المدرسة قد احتفلت، في مايو الماضي، بتخريج الدفعة الرابعة على مسرح مدرسة العائلة المقدسة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الفنية التي تعاونت معها عبر الفترة الدراسية، مثل منظمة مهرجون بلا حدود "أمريكا".



وتقسم المواد الدراسية إلى: مواد تعمل على المهارات الأساسية للعارض، مثل "صوت، حركة، أكروبات/أكرويوجا، فيلدن كرايس، خلق جماعي، خلق شخصيات، إعداد ممثل"، ومواد نظرية "إدارة ثقافية، الثقافة والمجتمع"، وأنشطة الإدارة الذاتية "مشاريع الطلبة ـ المعسكرات ـ عروض من إنتاج الطلبة ـ مشروع تدريب مجتمعى ـ مشروع التخرج"، مدارس مسرحية "قناع محايد، مايم، حكي جسدي، ميلودراما، مهرج / كوميديا دى لارتى، إخراج، عروض المساحات العامة، وهي عروض يقوم بها الطلبة تحت إشراف المدرسين.



وتبدأ الدراسة في 19 أكتوبر 2022، على أن يلتزم الطلبة بحضور التدريبات، والعروض الخاصة بالمدرسة بواقع 4 إلى 6 أيام أسبوعيا، فيما تمر عملية الاختيار بخمس مراحل أولها ملء استمارة الالتحاق إلكترونيا على صفحة جزويت القاهرة: