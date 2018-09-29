قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، هو أحد المشروعات الحضارية التي نفذتها الدولة المصرية على النيل، والتي تهدف إلى تغيير وجه القاهرة المطلة على النيل، وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، وإتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة.

وأضاف محسب، أن فرض رسوم دخول إلى الممشى بقيمة 20 جنيها، يخل بأحد أهداف إنشاء الممشى، وهو توفير متنفس للأسر البسيطة، ذاكرا أن تكلفة دخول الممشى لأسرة صغيرة بعد فرض رسوم للدخول قد يصل إلى 100 جنيه، وهو أمر يفوق قدرات بعض الأسر في ظل حالة الغلاء الراهنة.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير الإسكان بإعادة النظر في القرار، وإتاحته للمواطنين بالمجان، مقترحا فرض غرامات على العبث بالمرفق أو تشويهه من جانب الجمهور، مؤكدا حق المصريين في التنفيس عن أنفسهم والاستمتاع بجمال بلادهم.

كما طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها للمصريين بشأن اتخاذ هذا القرار، مطالبا بالبحث عن موارد للإنفاق على صيانة الممشى، بدلا من تحميل المواطنين مزيد من الأعباء المالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهو ما يتطلب وضعه في الاعتبار.

يذكر أن ممشى أهل مصر يبلغ طوله نحو 1.8 كيلومتر مربع امتدًا على ضفاف النيل، وافتتح في أول سبتمبر، وتم الانتهاء من تنفيذ 90.4% من أعمال المشروع الذي 2019، وتمتد المرحلة الأولى في المسافة الواقعة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة.