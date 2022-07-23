الكشف على 11 ألف طفل من حديثي الولادة بالمنيا في يونيو الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي تأتي ضمن أعمال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا على صحة الطفل المصري.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألفا و906 أطفال حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى فحص 72 ألفا و983 طفل حديث الولادة من يناير حتى يونيو 2022.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إلى فحص 343 ألفا و616 طفلا حديث الولادة منذ انطلاق المبادرة، مضيفاً أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.