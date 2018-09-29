دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، في أعقاب التقارير الأخيرة التي تشير إلى "وضع مقلق" في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا بأوكرانيا.

وتقع المحطة في الجزء المحتل من قبل روسيا بجنوب أوكرانيا، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتمكن من زيارة المنشأة منذ ما قبل بدء الصراع قبل 5 أشهر، بحسب شبكة "cnn عربية".

وقال جروسي، في بيان: "هذه التقارير مزعجة للغاية وتؤكد بشكل أكبر على أهمية ذهاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية".

وأضاف: "أواصل جهودي الحازمة للتوصل لاتفاق بشأن السلامة والأمن في أقرب وقت ممكن.. هناك حاجة لتجنب وقوع أي حادث قد يهدد الصحة العامة في أوكرانيا وفي أي مكان آخر".

وصرح ديميترو أورلوف، رئيس بلدية إينرغودار التي تحتلها روسيا والمتاخمة للمحطة النووية، الاثنين الماضي، بأن "حادثة غير مبررة في المحطة خلفت عدة جرحى من الجنود الروس وعدد من القتلى".

وأضاف أورلوف، غير الموجود في المدينة، أن هناك الكثير من التكهنات حول ما حدث، لكن بعد ظهر يوم الاثنين، تم نقل 9 جنود روس "على وجه السرعة إلى مستشفى المدينة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى وكان أحدهم في عناية مركزة".

وتابع: "هناك أيضا قتلى، لكن لا يمكننا إعطاء أعدادهم بشكل دقيق في الوقت الحالي".

وأكمل: "الروس كانوا خائفين للغاية لدرجة أنهم ركضوا حول أراضي المحطة في حالة من الذعر، وأوقفوا نوبتين للعمال".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك سلسلة من التقارير، سواء في وسائل الإعلام أو في اتصالات رسمية تلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير إلى أن الظروف الصعبة والمرهقة بالفعل التي يواجهها الموظفون الأوكرانيون في المحطة قد تدهورت أكثر.

وشدد جروسي على أن هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على إرسال بعثة إلى المحطة "للقيام بإجراءات السلامة والأمن والضمانات الأساسية في المنشأة".