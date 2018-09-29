عمدة مدينة Passignano الإيطالية يسلم زاهي حواس مفتاح المدينة

سلم في احتفال كبير بمدينة «Passignano» الإيطالية عمدة المدينة «ساندرو باسكوالي»، للدكتور "زاهي حواس" عالم المصريات مفتاح المدينة.



جاء ذلك في حضور العديد من المثقفين والسياسيين، بالإضافة إلى تجمع العديد من الأطفال المحبين لحواس.



وأشار العمدة، إلى أن "زاهي حواس" استطاع أن يجعل الإيطاليين يعشقون مصر وكان له الفضل في التقرب بين الشعب الإيطالي ومصر.



وسجل هذا اللقاء العديد من الصحفيين وقنوات التلفزيون وقد نشرت أهم صحيفه بالمدينة "AVInews" أن زاهي حواس استطاع باكتشافاته وأحاديثه التلفزيونية أن يجعل الإيطاليين يعشقونه.



وسلم العمدة مفتاح المدينة، وبعد ذلك بدأ نقاش طويل بينه وبين الصحافة والأطفال.