فاينانشال تايمز: مطارات أوروبا تعيش «فوضى وجحيما»

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن مطارات أوروبا تعيش ”فوضى وجحيما“، بسبب الاضطرابات التي رافقت انتعاش الطيران إثر رفع قيود جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه ”مع رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا، وتخطيط الكثيرين لرحلاتهم الأولى في غضون عامين، انتعش الطلب بشكل أسرع من قدرة الشركات العاملة في صناعة الطيران على تعيين موظفين جدد“.

وأضافت أن النقص المزمن في الموظفين أدى إلى ارتفاع كبير في معدل إلغاء وتأجيل الرحلات، وفقدان الحقائب.

وبحسب الصحيفة بدأت رحلة الجحيم بالنسبة لماريفي رايت، عندما تعطلت أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركة إير فرانس، واضطر فريق العمل إلى فحص أوراق المسافرين على رحلتها من نيويورك إلى أوروبا يدوياً.

وتابعت: ”لم تلحق برحلتي ترانزيت، حيث كانت تطير عبر باريس إلى إسبانيا لزيارة والدتها البالغة من العمر 83 عاماً، حيث وصلت إلى مالاغا متأخرة 12 ساعة، وفقدت حقائبها أيضاً“.

وأكدت أن ”ماريفي رايت واحدة من آلاف المسافرين الذين واجهوا عبئا فوضويا، في ظل إلغاء الرحلات والاضطرابات التي اجتاحت أوروبا“.

وأوضحت: ”تنبع المشاكل من النقص المزمن بالموظفين في العديد من مكونات قطاع الطيران، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وشركات الخدمات الأرضية، التي يتم التعاقد معها من الباطن، بما في ذلك تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”تفشي الإضرابات الصناعية أدى إلى تصاعد الأزمات، بما في ذلك إضراب الطيارين في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، ما ساهم في إعلان إفلاسها هذا الشهر“.