العراق يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة بشأن قصف منتجع سياحي في دهوك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن العراق وجه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك الأسبوع الماضي.



وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "وزارة الخارجيَّة وجهت شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركيّ في محافظة دهوك" .



ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة لمناقشة تداعيات القصف التركي الذي طال منتجعا سياحيا في محافظة دهول بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص بينهم طفلة بعمر عام وإصابة 29 آخرين.