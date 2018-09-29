 وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا إثر سيول بجنوب إيران - بوابة الشروق
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وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا إثر سيول بجنوب إيران

أرشيفية
أرشيفية
طهران - د ب ا
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 11:51 ص

توفي ما لا يقل عن 21 شخصا جراء السيول التي شهدتها محافظة فارس بجنوب إيران.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، إن بلدة استهبان الصغيرة تأثرت بشدة جراء سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأفادت تقارير بأن شخصين في عداد المفقودين.

وأضاف الهلال الأحمر أن هناك 150 من عمال الإغاثة في موقع الأحداث وقد تمكنوا من إنقاذ العديد من الأسر من مستويات المياه المرتفعة.

من جهة أخرى، قال المدير العام لإدارة الأزمات خليل عبدالله، اليوم، إن الفيضانات في نهر رودبال بمنطقة استهبان أدت إلى وفاة 15 شخصا، إضافة إلى فقدان 8.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الأمطار الغزيرة في المحافظة على مدار اليوم السبت.

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